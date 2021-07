BR Rundfunkrat Prof. Dr. Albrecht Hesse als Juristischer Direktor bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 6. Dezember 2018 der Wiederberufung von Prof. Dr. Albrecht Hesse (62) als Juristischer Direktor des BR zugestimmt. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. Mai 2019 und endet am 28. Februar 2022 (Eintritt in den Ruhestand).