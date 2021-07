BR-Rundfunkrat Leiter der Hauptabteilung Technischer Fernsehbetrieb bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung vom 19. März 2015 Ludwig Konther (62) als Leiter der Hauptabteilung Technischer Fernsehbetrieb in der Produktions- und Technikdirektion bestätigt. Die Wiederberufung läuft bis 31. Mai 2018 (Eintritt in den Ruhestand).