Rundfunkrat konstituiert sich neu Bernd Lenze als Vorsitzender bestätigt / Vorsitzende der Ausschüsse gewählt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner konstituierenden Sitzung am 10. Mai 2012 Bernd Lenze erneut zu seinem Vorsitzenden gewählt. Bernd Lenze ist von den bayerischen Handwerkskammern in den Rundfunkrat entsandt und seit 2002 Vorsitzender des Rundfunkrats sowie Mitglied der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz.