Fernsehdirektor Prof. Dr. Gerhard Fuchs wiederberufen

Verankerung von Regionalität und Aktualität

Sein Konzept, Regionalität und Aktualität als Leitlinien im Programm zu verankern, hat sich bewährt. Zuletzt die große Programmreform in 2007, die weitere Anpassung der Programmstruktur in 2009 und vor allem seine mutige Platzierung von "Dahoam is Dahoam" - der einzigen regionalen, täglichen Serie in Deutschland, in der Primetime um 19.45 Uhr - ermöglichten diese hohe Akzeptanzsteigerung.