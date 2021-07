Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks Vertreter von BR-Rundfunkrat und BLM-Medienrat begrüßen Kooperation beim Ausbau von DAB+

Die beiden Gremien werteten das vereinbarte Infrastruktur-Sharing beim Betrieb der DAB+-Netze als beispielhaft. Der BR übergibt Kapazitäten, die er selbst nicht nutzt, an die BLM und erhält dafür eine Kompensation. Die hierdurch nutzbaren Kapazitäten stellen die Verbreitung lokaler und landesweiter Digitalradio-Angebote im DAB+-Standard in bester Qualität sicher­. Für die Hörer bedeutet diese Lösung zudem mehr Programmauswahl. In den DAB-Netzen des BR sollen je nach Region zwischen zwei und zehn private Hörfunk-Programme neben den Hörfunkwellen des BR ausgestrahlt werden. Die neue Kooperation soll den Umstieg auf DAB+ als Verbreitungsstandard beschleunigen und den publizistischen Wettbewerb – und damit die Qualität der Angebote – in Bayern stärken. Der Bayerische Landtag hat entschieden, die privaten Anbieter bei der Migration von UKW zu DAB+ zusätzlich befristet finanziell zu unterstützen.