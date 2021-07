Rundfunkrat Siebenbürger neue BR-Unterhaltungschefin

Die gebürtige Unterfränkin Annette Siebenbürger ist seit mehr als 20 Jahren in der Fernsehunterhaltung tätig. Sie machte sich 1990 mit einem eigenen Unternehmen selbständig und arbeitete in der Folge für zahlreiche TV-Produktionsfirmen und TV-Sender als Beraterin, Produzentin und Regisseurin. Parallel war sie immer wieder für die ndF GmbH als freie Redakteurin und Produzentin tätig - eine Zusammenarbeit, die später in eine gemeinsame Firma mündete. Dabei konzipierte und produzierte sie eine Vielzahl Programm prägender Unterhaltungsformate, unter anderem für den Bayerischen Rundfunk, für ARD und ZDF.

Regieassistenz bei Ingmar Bergman

Ihr Einstieg in die Fernsehunterhaltung erfolgte - nach einem abgeschlossenen Magisterstudium in Theaterwissenschaft und Germanistik an der LMU München und nach langen Jahren als Assistentin von Ingmar Bergman - 1987 beim Bayerischen Fernsehen in freier Mitarbeit als Producerin und redaktionelle Mitarbeiterin (bis 1989), weitere Erfahrungen mit öffentlich-rechtlichen Formaten sammelte Frau Siebenbürger beim WDR, bei Arte und beim Kinderkanal von ARD und ZDF.

Für Bavaria Entertainment verantwortete sie als Produzentin die tägliche ARD-Talkshow "Fliege", für das ZDF war sie Mitarbeiterin bei Großprojekten wie "Die volkstümliche Hitparade", "Telestar" oder "Der große Preis" und für die ARD Producerin bei Dokumentationen der Reihe "Spurensuche", für den BR konzipierte und produzierte sie unter anderem "Ottis Schlachthof" (bis 1999), "Ohne Gewähr" und "Schmidbauers" sowie als Kooperationsformat von BR, MDR und Discovery Channel das Luft- und Raumfahrtmagazin "Aerospace".

Große Verdienste von Thomas Jansing für den BR

Thomas Jansing übernimmt ab August die Geschäftsführung des Vereins Sternstunden, den er selbst, im Zusammenhang mit der gleichnamigen Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, 1993 ins Leben gerufen hat. In der Zwischenzeit konnten mit einem Spendenaufkommen von über 100 Millionen Euro rund 1.800 Projekte weltweit gefördert werden.

Zu Beginn seines beruflichen Werdegangs beim Bayerischen Rundfunk leitete er die Hauptabteilung Zentrale Programmkoordination, war für mehrere Schemareformen verantwortlich und nahm maßgeblich Einfluss auf die Struktur des Bayerischen Fernsehens und der ARD. So gehören beispielsweise die Titeltage auf Arte mit zu seinen Programmideen.

Initiator zahlreicher Unterhaltungssendungen

Für das Bayerische Fernsehen wurden in seiner Funktion als Programmbereichsleiter Bayern und Unterhaltung in den letzten zwölf Jahren Erfolgsformate wie "Aufgemerkt: Pelzig unterhält sich", "Grünwald Freitagscomedy", "Die Komiker", "Spezlwirtschaft", Gipfeltreffen", "Köpfe in Bayern", "Unter vier Augen", "Wirtshausmusikanten", "Melodien der Berge", "Auf gehts", "Schlemmerreise" "Heissmann und Rassau" und "Schuhbecks" entwickelt.

Der erfolgreiche und beliebte Unterhaltungsfreitag im Bayerischen Fernsehen ist maßgeblich auf seine Planungen und Initiativen zurückzuführen. Neben der Entdeckung und Förderung bayerischer Kabarettisten wie Monika Gruber, Luise Kinseher, Martina Schwarzmann, Frank Markus Barwasser, Helmut Schleich, Andreas Giebel, Michael Altinger, Christian Springer und vielen anderen hat er sich um die Pflege der bayerischen Serie verdient gemacht. Während seiner Zeit entstanden, vor allem in enger Kooperation mit dem Erfolgsautor Franz X. Bogner, die Klassiker "Café Meineid", "München 7" und "Schexing"; "Franzi" wurde für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.