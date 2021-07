Hauptabteilung Technik Prof. Hans-Joachim Götz wiederberufen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 2. Dezember der Wiederberufung von Prof. Hans-Joachim Götz, 63, als Leiter der Hauptabteilung Technik in der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt. Sein Vertrag beginnt am 1. Juni 2011 und endet zum 31. März 2012 mit seiner Ruhestandsversetzung.