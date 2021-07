BR-Rundfunkrat Für Olympia-Ausstrahlung bei ARD und ZDF

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat durch sein zuständiges Gremium dem Erwerb der audio-visuellen Medienrechte für die Ausstrahlung der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi (Russland) und der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro (Brasilien) bei ARD und ZDF zugestimmt.

"Die Übertragung durch ARD und ZDF ist die Garantie, dass umfassend berichtet wird und sich die große Bandbreite der olympischen Sportarten im Programm widerspiegelt", sagt der Vorsitzende des Rundfunkrats Bernd Lenze. Der BR könne insbesondere durch seine Federführung für die Winterspiele in Sotschi seine Leistungsfähigkeit und Kompetenz für den Wintersport unter Beweis stellen, so Lenze. "Ich bin mir sicher, dass ARD und ZDF uns dieses größte Sportereignis der Welt in der gewohnt hohen journalistischen Qualität und Ausführlichkeit mit allen seinen Höhepunkten in den verschiedenen Disziplinen bieten werden. Darauf freue ich mich schon jetzt".