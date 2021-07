BR-Rundfunkrat "Polizeiruf"-Sendezeit verteidigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat die in der Presse viel diskutierte Entscheidung, den "Polizeiruf 110: Denn sie wissen nicht, was sie tun" (ausgestrahlt am 23. September 2011), aus Gründen des Jugendschutzes auf den Sendetermin ab 22.00 Uhr zu legen, im Nachhinein ausdrücklich unterstützt. Eine Ausstrahlung bereits um 20.15 Uhr, was einer Freigabe für Kinder ab 12 Jahren entspricht, wäre nach der Überzeugung des Rundfunkrats nicht zu verantworten gewesen.