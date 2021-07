Rundfunkrat Andreas Bönte und Ernst Dohlus bestätigt

Der gebürtige Traunsteiner und Diplom-Volkswirt hat seine Rundfunk-Laufbahn 1974 als Redakteur beim Wirtschaftsfunk im BR begonnen. Zwei Jahre später wechselte er für fünf Jahre als Wirtschaftsredakteur zum WDR. Seine Zeit in Köln unterbrach Dohlus 1980/81, um als ARD-Korrespondent für den Bayerischen Rundfunk aus Bahrain und Teheran zu berichten. 1986 zog es Dohlus nach Berlin: Er wurde beim Sender Freies Berlin Abteilungsleiter Zeitfunk. Ein Jahr später stieg er zum Programmchef von SFB 2 auf. 1990 wechselte Dohlus in die Intendanz des SFB, wo er für den Bereich Medienfragen und Neuordnung des Rundfunks in den neuen Ländern zuständig war. Dohlus war Beirat in der NLF GmbH (Abwicklung des Rundfunks und Fernsehens der DDR) und beschäftigte sich mit dem Deutschen Rundfunkarchiv und der Mediathek. In Berlin leitete Dohlus auch die Hauptabteilung Allgemeine Verwaltung. In dieser Funktion war er für die Planung des neuen ARD-Hauptstadtstudios und die Koordinierung der technischen Ausstattung im Hauptstadtstudio verantwortlich.