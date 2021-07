Personalia Helwin Lesch als Hauptabteilungsleiter bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat der Berufung von Helwin Lesch (52) als Leiter der Hauptabteilung "Planung und Technik“ in der Produktions- und Technikdirektion zugestimmt. Sein Vertrag beginnt am 1. November 2012 und endet am 31. Oktober 2017.