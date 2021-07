Neue Rundfunkrats-Spitze Dr. Lorenz Wolf folgt auf Bernd Lenze

"Bernd Lenze war und ist für den Bayerischen Rundfunk und die ARD ein Glücksfall: Er hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk während seiner Zeit als Vorsitzender des BR-Rundfunkrats sowie der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz mit seiner profunden Sachkenntnis sowie seiner Persönlichkeit entscheidend geprägt und die Arbeit des Rundfunkrats in hohem Maße professionalisiert. So hängen auf mehrere Jahre angelegte hohe finanzielle Verpflichtungen des BR von der Zustimmung des Rundfunkrats ab (sog. 'Gremienvorbehalt'), die Kontrolle der Gemeinschaftssendungen, -einrichtungen und -aufgaben (GSEA) wurde systematisiert, Fragen des Jugendschutzes und die Beschwerdebehandlung haben an Bedeutung gewonnen, um nur einige Beispiele zu nennen."