BR-Rundfunkrat Jahresabschluss und Wirtschaftsrechnung genehmigt

Im ersten Jahr nach dem Modellwechsel zum geräteunabhängigen Rundfunkbeitrag weist der BR in der Wirtschaftsrechnung 2013 einen Fehlbetrag von 19,6 Millionen Euro aus. Gegenüber dem am 6. Dezember 2012 vom Rundfunkrat mit einem Defizit von 35,4 Millionen Euro genehmigten Wirtschaftsplan ist dies eine Ergebnisverbesserung von 15,8 Millionen Euro. Der Fehlbetrag wird über den Abbau der Finanzmittel gedeckt.

Die Aufwendungen liegen mit 1.067,3 Millionen Euro um 0,6 Prozent über Vorjahresniveau. Aufgrund des Fehlens von Sportgroßveranstaltungen in 2013 verminderte sich der Programmaufwand, die mehrstufige Tariferhöhung zehrte diese Einsparung allerdings vollständig auf.