Rundfunkrat Zwei Verwaltungsratsmitglieder gewählt

Herr Dr. Heinz Klinger gehört dem Verwaltungsrat seit zehn Jahren an und leitete mehrere Jahre den Technischen Ausschuss des Gremiums. Seit Oktober 2010 ist er stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Herr Dr. Reinhard Dörfler war seit Mai 2002 als Vertreter des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags Mitglied im Rundfunkrat und leitete seit 2003 den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen des Rundfunkrats. Mit seiner Berufung in den Verwaltungsrat endet seine Mitgliedschaft im Rundfunkrat von Gesetzes wegen.

Bernd Lenze dankt Prof. Dr. Peter Badura

Der Rechtswissenschaftler Professor Dr. Peter Badura ist nach 27 Jahren als vom Rundfunkrat gewähltes Mitglied aus dem Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks ausgeschieden. Zuvor gehörte Herr Professor Dr. Badura bereits vier Jahre als Vertreter der bayerischen Universitäten dem Rundfunkrat an. Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Bernd Lenze, würdigte Herrn Prof. Dr. Badura als "herausragende Persönlichkeit" und dankte ihm für sein außergewöhnliches Engagement: "Herr Professor Dr. Badura hat den Bayerischen Rundfunk sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland jahrzehntelang nicht zuletzt durch seinen hervorragenden juristischen Sachverstand in hohem Maße gefördert und sich um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient gemacht."