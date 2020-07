BR-Rundfunkrat Reinhard Scolik als Programmdirektor wiederberufen

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am Donnerstag, den 16. Juli 2020 der Wiederberufung von Dr. Reinhard Scolik (61) als Direktor der Programmdirektion Kultur zum 1. März 2021 zugestimmt. Seine Amtsperiode verlängert sich damit bis zum 30. September 2024 (Eintritt in den Ruhestand).