Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks Christa Baumgartner und Dr. Heinz Klinger als Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat Christa Baumgartner und Dr. Heinz Klinger als Mitglieder des Verwaltungsrats des Bayerischen Rundfunks wiedergewählt. Die Befassung fand in der digitalen Rundfunkratssitzung am 11. Februar 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen Briefwahlverfahren schriftlich bestätigt. Die neue Amtszeit der beiden Gremienmitglieder läuft vom 5. Mai 2021 bis 4. Mai 2026.