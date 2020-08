Eine Reporter-Legende sagt Servus Die Bayern-Stimme aus dem Ruhrpott: Hans-Peter Pull

Nach mehr als 40 Jahren als Sport-Reporter und B5-Sport-Moderator der ersten Stunde geht Hans-Peter Pull in den Ruhestand. Zum Abschied des Fußball-Reporters von "Heute im Stadion", der großen Bundesliga-Bühne in BAYERN 1, hat es Komplimente von der großen Fußball-Prominenz gegeben.

Hans-Peter Pull fällt auf als unverwechselbarer Typ, ein Original mit und ohne Mikrofon. Wer in Bayern Fußball und Sport im Radio hört, kennt Hans-Peter Pulls Stimme. "Toor für den FC Bayern", tönt es aus seinem Mund emotional mitreißend und immer mal wieder mit einem flotten Spruch hintendrauf: "Jetzt geht Werder endgültig die Weser runter."

Pokalfinale 2016 in Berlin

Und das seit einer gefühlten Ewigkeit von rund 40 Reporterjahren – davon 35 in der legendären ARD-Bundesliga-Konferenz mit mehr als 1.000 Bundesliga-Spielen am BR-Mikrofon.

Pull weithin unverkennbares Ruhrpott-Idiom hat sich inzwischen längst vermischt mit einem leicht süddeutschen Zungenschlag.

Komplimente von Fußball-Größen

Zu seinem Fußball-Reporter-Abschied von der großen Bundesliga-Bühne in BAYERN 1 "Heute im Stadion" gab's Komplimente auch von der großen Fußball-Prominenz. FC Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß adelte ihn als einen, der immer genau hingeschaut hat: "Das haben Sie gut gemacht." Stellvertretend für die aktuellen FC Bayern-Stars bedankte sich Weltmeister Thomas Müller und bekannte: "Auch ich bin mit Deiner Stimme im Ohr aufgewachsen."

Ein Bayer aus dem Pott

2012 an seinem Arbeitsplatz

Pull ist im Ruhrpott groß geworden – im Duisburger Vorort Hamborn. Dort machte er als Jugendlicher die Schiri-Lizenz und pfiff Spiele in der Verbandsliga. Nach München kam er 1980, wo er im Klinikum Rechts der Isar seinen Zivildienst absolvierte. In diesem Jahr hatte er dann seinen ersten Einsatz für den BR mit einem Bericht über ein Leichtathletik-Sportfest in Fürth. Danach folgten unzählige Highlights als regelmäßiger Final-Reporter beim Pokal-Finale in Berlin oder mit dem FC Bayern in der Champions-League: Pulli kommentierte die Enttäuschung von Barcelona genauso live wie den Triumph 2001 gegen Valencia.

Reisen statt "Zurück ins Funkhaus"

Was seine Hobbys klassische Musik und exotische Reisen angeht – die will er auch nach seinem BR-Abschied gerne weiter pflegen. Mit seinen Rückzugsorten in Unterhaching und Marokko. Und das erstmals ohne ein "Zurück ins Funkhaus".