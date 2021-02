Jahresbilanz 2020 Rekordergebnisse für das BR-Digitalangebot

5,2 Millionen Menschen in Bayern (46,9 %) suchen innerhalb von zwei Wochen die Inhalte auf den BR-eigenen Webseite und Apps oder auf Drittplattformen auf. Dies sind die Ergebnisse des bevölkerungsrepräsentativen BR-Trends, der vierteljährlich von dem Marktforschungsinstitut Kantar mit insgesamt 6.000 Befragten ab 14 Jahren durchgeführt wird. 1,91 Mio. Menschen in Bayern (17,2 %) suchen sogar täglich die Inhalte auf den BR-eigenen Webseiten und Apps oder auf Drittplattformen auf – 810.000 mehr als noch 2019 (10,0 %).

Stark beim jüngeren Publikum

Dabei punktet das BR-Digitalangebot insbesondere in jüngeren Altersgruppen: Bei den 14- bis 29-Jährigen und den 30- bis 49-Jährigen ist die Tagesreichweite mit jeweils 20,0 Prozent überdurchschnittlich hoch. Einen Höchstwert im Jahresverlauf erzielte das BR-Digitalangebot im Zeitraum des ersten "Corona-Lockdowns" im März und April 2020 mit 22,4 Prozent Tagesreichweite (= 2,49 Mio. Nutzer/ Tag in Bayern).

Insbesondere die eigenen Plattformen des BR, zu denen das Informationsangebot BR24, die BR Mediathek sowie die Internetangebote der Programme und Sendungen des BR gehören, können ihr tägliches Publikum in Bayern deutlich auf 11,8 Prozent (2019: 7,8 %) ausbauen. Die elektronische Messung über AT Internet weist 2020 monatlich 47,2 Mio. Visits für die vom BR selbst betriebenen Websites und Apps aus, mehr als doppelt so viel wie im Durchschnitt des Vorjahres (2019: 22,9 Mio.).

Erfolgsmotor BR24

"Der BR ist seit Jahrzehnten für Millionen Menschen die Nummer eins im Radio und Fernsehen. Aber der digitale Wandel hat die Mediennutzung grundlegend verändert, das stellt auch den öffentlichen Rundfunk vor immer neue Herausforderungen. Deshalb freue ich mich sehr darüber, dass sich unsere Anstrengungen der vergangenen Jahre auszahlen. Wir konnten auch mit unseren Angeboten im Digitalen unseren Erfolg ausbauen. Mit BR24 haben wir im vergangenen Jahr Rekordergebnisse erzielt. Unser vielfach preisgekrönter Instagram-Kanal @news_wg hat mittlerweile mehr als 100.000 Follower. (Gratulation an die Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag einen ausgezeichneten Job machen). Für unsere Strategie heißt das: Wir sind auf dem richtigen Weg und werden den auch 2021 konsequent weitergehen. Denn unser Ziel ist es: Noch mehr Menschen exzellente Inhalte auf all unseren Plattformen anbieten."

Nachfrage nach BR-Inhalten in den Mediatheken verdoppelt

Über alle Ausspielwege hinweg erzielen die BR-Videoinhalte monatlich 20,4 Mio. Videostarts, 12,6 Mio. allein über die BR Mediathek (2019: 6,8 Mio.) und knapp 6 Mio. über die ARD-Mediathek. Auch für die Videoinhalte, die vor allem in der BR Mediathek genutzt werden, war März 2020 mit 31,0 Mio. Videostarts der erfolgreichste Monat. Der Kreis der regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzer der BR stieg von 10,8 Prozent auf 16,5 Prozent. Täglich greifen 2,4 Prozent der bayerischen Erwachsenen auf Videoinhalte in der BR Mediathek zu (2019: 2,1 %).

Alle Sendereihen des BR Fernsehen und von ARD-alpha wurden 2020 in der BR Mediathek stärker abgerufen als im Vorjahr. An der Spitze liegt wie gewohnt die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" mit 2,6 Mio. Videostarts durchschnittlich pro Monat (2019: 1,9 Mio.). Die vom BR federführend produzierte und im Ersten ausgestrahlte Serie "Oktoberfest 1900" wurde in der ARD-Mediathek inklusive des umfangreichen Bonusmaterials über 10 Millionen Mal wiedergegeben.