Rechtsgrundlagen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste

Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (genau: Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit vom 3.10.1989, geändert durch die Richtlinie 97/36/EG sowie durch die Richtlinie 2007/65/EG) ist die für alle Mitgliedstaaten bindende Rahmenvorschrift der Europäischen Gemeinschaft für bestimmte Aspekte der sogenannten "audiovisuellen Mediendienste".

Nach einem umfassenden Revisionsprozess in den Jahren 2005 bis 2007 wurde aus der bisherigen EG-Fernsehrichtlinie eine Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, die nicht nur das herkömmliche Fernsehen, sondern auch neue Angebote wie Internet- oder mobiles Fernsehen und Fernsehen auf Abruf (on demand) erfasst. Die Richtlinie regelt bestimmte Aspekte des Fernsehens und der neuen Medienangebote, beispielsweise für Werbung, Product Placement, Sponsoring und Teleshopping sowie für den Jugendschutz und das Gegendarstellungs- und Kurzberichterstattungsrecht. Die audiovisuellen Mediendienste werden dabei einem unterschiedlich strengen Regulierungsregime unterworfen. Die Richtlinie zielt auch darauf ab, dass in Fernsehprogrammen aus den Mitgliedstaaten - jenseits von Nachrichten, Sport, Shows und Werbung - "europäische Werke", also beispielsweise in Europa entstandene Spielfilme gezeigt werden. Seit 1997 erlaubt die Richtlinie den Mitgliedstaaten sogenannte nationale Listen von Ereignissen mit "erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung" aufzustellen, deren Übertragung im frei zugänglichen Fernsehen zu gewährleisten ist.

Mit der vierten Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags ist 1999 eine derartige Liste entsprechender Sport-Ereignisse auch für die Bundesrepublik aufgestellt und Anfang April 2000 in Kraft gesetzt geworden.