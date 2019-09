Sprecher-Portrait Rahel Comtesse

Ich bin am 7.10.1967 in der Nähe von Heidelberg geboren. Nach einer vierjährigen Schauspielausbildung spielte ich an verschiedenen Theatern in Deutschland; unter anderem am Jugendtheater Rostock, am Schlosstheater Celle und am Stadttheater Kiel. Seit 1997 wohne ich mit Partner und Tochter in München.

