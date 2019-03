Public Value Wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen

Täglich erhalten wir Unmengen von Zahlen, beispielsweise wie viele Menschen in Bayern und Deutschland die BR-Programme nutzen, zu welchen Uhrzeiten sie die Radioprogramme Bayern 1, Bayern 2, BAYERN 3, BR-KLASSIK oder B5 aktuell hören, wie lange sie die einzelnen Fernsehsendungen im Durchschnitt anschauen und wann sie zur Fernbedienung greifen.

Aber worüber wir nur wenig wissen: Warum schalten Sie uns ein, warum hören Sie uns? Welche Programme gefallen Ihnen und vor allem: Warum gefallen sie Ihnen? Was empfinden Sie, wenn Sie unsere Sendungen hören oder sehen? Und noch viel wichtiger: Was suchen Sie, wenn Sie unsere Programme einschalten?

Zur Information Wir möchten gerne mehr über Sie als Zuschauer oder Hörer erfahren. Deshalb veranstalten wir seit 2011 die BR-Publikumsgespräche. Wir laden Sie dafür nicht in unsere Studios nach München oder Nürnberg ein, wir kommen einfach zu Ihnen.

Wir fahren mit unseren Programmachern zu Ihnen nach Regen, Weiden, Kulmbach, Lohr am Main, Gerolfingen, Kempten oder Bad Tölz. Jedes Jahr besuchen wir sieben Orte in den sieben bayerischen Regierungsbezirken, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Unsere Redakteurinnen und Redakteure kommen mit, weil sie Sie kennen lernen wollen. Weil Sie verstehen wollen, welche Interessen Sie haben, was Sie im Alltag bewegt oder was Sie gerade beschäftigt. Wir hören Ihnen zu, nehmen auf, was Sie uns zu sagen haben. Egal ob Sie uns kritisieren, ermahnen oder einfach nur Ihre Anregungen und Wünsche äußern. Zurück im Bayerischen Rundfunk werten wir die Gespräche aus und überlegen, was wir davon umsetzen können oder was wir für Sie Neues im Programm anbieten können.