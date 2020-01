Historisches Archiv - Fundstücke Folge 9: Ruhmreiche Küche

Alfons Schuhbeck und seine Kollegen treten heute wie selbstverständlich zum Brutzeln und Braten vor die Fernsehkameras. Um deren Vorgänger im Bayerischen Fernsehen geht es heute in unserer Reihe "Fundstücke" des Historischen Archivs.

"Wenn Küchenchef Franz Ruhm nach Kochlöffel und Schneebesen greift, um vor der Kamera seine Kunst zu zeigen, sind Mütter und Mädchen mit Notizblock und aufmerksamen Augen dabei", heißt es 1960 in der Programmvorschau des Bayerischen Rundfunks. Franz Ruhm – Wiener Küchenchef – stand von 1956 bis in die 1960er Jahre für das damalige Familienprogramm vor den Kameras in Freimann.

Auf der Speisekarte standen Spiral-Gugelhupf, Wiener Backhendl oder Karlsbader Auflauf. Hier einige Rezepte aus einer der ersten Kochshows im Deutschen Fernsehen.