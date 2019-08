Rundfunkrat Mitglieder des Rundfunkrats

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks trauert um sein langjähriges Mitglied Martin Wölzmüller, der am 27. April 2019 nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist.



Martin Wölzmüller gehörte dem Gremium seit dem 1. Mai 2012 an und hat sich mit außergewöhnlichem Engagement und mit großer Leidenschaft für die Belange des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingesetzt.



Der Rundfunkrat hat in der Rundfunkratssitzung am 17. Mai 2019 seiner gedacht.