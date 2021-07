Zeitzeugengespräch mit Mercedes Riederer "Journalisten brauchen Haltung"

Was macht eine gute Journalistin oder einen guten Journalisten aus? Was ist die wichtigste Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wie konnte man sich als Frau in einem von Männern dominierten Arbeitsumfeld durchsetzen? Auf diese und weitere spannende Fragen gab die ehemalige Hörfunk-Chefredakteurin, Mercedes Riederer, am 12. November im Münchner Funkhaus Antwort. Eingeladen hatte die Historische Kommission der ARD, die im Rahmen ihrer Frühjahrs- und Herbsttagungen je ein Zeitzeugengespräch organisiert.

Von: Manuel Schwanse / Michael Höfel