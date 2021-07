Studioleiterin Dr. Kathrin Degmair Die fränkische Perspektive des BR

Am 1. Mai treten Sie Ihr Amt als Leiterin des Studio Franken an. Auf was freuen Sie sich am meisten?

Am meisten freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen im Studio Franken - dank ihres Engagements steht das Studio Franken sehr gut da. Ich möchte an die Leistungen meiner Vorgänger Martin Wagner, Klaus Häffner und Thomas Gruber anknüpfen und mich dafür einsetzen, dass weiterhin erstklassige Inhalte aus dem Studio Franken kommen. Franken ist für Bayern überaus wichtig - entsprechend angemessen müssen diese Aspekte im Gesamtprogramm des Bayerischen Rundfunks verankert sein. Eine Aufgabe des Studioleiters bzw. der Studioleiterin besteht immer auch darin, die fränkische Perspektive in den Gesamt-BR einzubringen.



Welche Rolle spielt das Studio Franken für den Bayerischen Rundfunk? Was zeichnet es aus?

Das Studio Franken hat für den BR traditionell eine ganz wichtige Bedeutung: Es ist ein Herzstück des Bayerischen Rundfunks und es ist eine fränkische (Kultur)- Institution. Das Studio Franken informiert die Menschen in Franken und in Bayern über alle relevanten Geschehnisse in Franken - neben der Aktualität spiegelt das Studio Franken das gesamte kulturelle Leben Frankens wider - von der Musik über die Literatur bis zur Unterhaltung. Gleichzeitig ist das Studio Franken BR-intern sehr wichtig, weil es eine gewisse Vorreiterrolle erfüllt: Wir sind im Studio Franken schon sehr weit, was die Kooperation zwischen unseren Fernseh-, Hörfunk- und Online-Redaktionen angeht. Seit 2012 haben wir im Studio Franken ein trimediales Aktualitätenzentrum, in dem Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Hörfunk, Fernsehen und Online übergreifend zusammenarbeiten.



Welche Herausforderungen kommen auf das Studio Franken in der digitalen Medienwelt zu?

Das Studio Franken muss - wie der Bayerische Rundfunk insgesamt - auf die veränderten Mediennutzungsbedingungen in der digitalen Welt reagieren. Wir bieten den Menschen die gewohnten klassischen Angebote im Hörfunk und Fernsehen, ergänzen diese aber gleichzeitig um multimediale Angebote im Netz. Das Studio Franken ist hier gut aufgestellt - wir informieren die Menschen auch online und über die Sozialen Netzwerke etwa in Facebook entsprechend unseres gesetzlichen Auftrags über alles wichtige, was in Franken passiert.