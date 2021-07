Sprech(er)stunde "Wünsche und Träume"

Am Ufer der Sehnsucht entlang...

Die Mitwirkenden treten ohne Gage auf. Wir erbitten statt dessen wie immer Spenden zu gunsten der Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks.

Die Erlöse des Abends gehen dieses Mal an den Verein "Wunschträume/Netzwerk für Mädchen- & Frauenprojekte". Dieser unterstützt Projekte in Burkina Faso, auf Rodrigues, in Tansania und in München. BR-Kollegin Kathrin Seyfarth hat diesen Verein initiiert und feiert im Rahmen dieser Sprech(er)stunde dessen zehnjähriges Bestehen.