Ach, du liebe Weihnachtszeit! Sprech(er)stunden "Weihnachten"

Der Eintritt war frei, die Mitwirkenden traten ohne Gage auf. Wir konnten insgesamt 1.325 Euro an Spenden sammeln – zugunsten der Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.

Mo, 09.12. – Rosenheim

Veranstaltungsort

war die Stadtbibliothek Rosenheim.

Am Salzstadel 15

83022 Rosenheim.

Beginn war 20 Uhr.





Eine ausführliche, bebilderte Nachlese ist in Vorbereitung und wird in Kürze hier veröffentlicht.

––– Musikalische Untermalung –––

Andrea Regenauer (Harfe) und Florian Lang (Akkordeon)

––– Die Texte des Abends –––

Hermann Löns: Der allererste Weihnachtsbaum.

In: Wunderschöne Weihnachtszeit.

Garant Verlag, Renningen 2012.

– gelesen von Yvonne Hummel.

Toni Lauerer: Der Wunschzettel.

In: Weihnachtsgeschichten von Toni Lauerer.

MZ-Buchverlag, Regensburg 2012.

– gelesen von Florian Schrei.

Peter Lersch: Weihnachtsbernhardiner 2012 - Eine Aspiration.

Unveröffentlichtes Manuskript.

– gelesen von Frank Manhold.

Mannix Flynn: Ne tolle Frau.

In: Frank T. Zumbach (Hrsg.): Paddy's Weihnachts-Party. Weihnachtliche Geschichten aus Irland.

Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1996.

– gelesen von Marlen Reichert.

Rudolf Herfurthner: Das Flohvius-Fragment oder Die endgültige Antwort auf die Frage: Warum lächelt das Kind in der Krippe.

In: Hannelore Westhoff (Hrsg.): Es kratzt ganz leis' an meiner Tür. 24 Kalendergeschichten zur Weihnachtszeit.

Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2001.

– gelesen von Margarita Wolf-Lenz.

Wolfram Eilenberger: Beim Weihnachtsmann.

In: Philosophie für alle, die noch etwas vorhaben.

Berlin Verlag ISBN 3-8270-0581-1.

– gelesen von Petra Mörk.

Erich Kästner: Interview mit dem Weihnachtsmann.

In: Erich Kästner: Kindergeschichten für Erwachsene.

Carl Hanser Verlag, München 1998.

– gelesen von Michael Atzinger.

Victor Blüthgen: Das vertauschte Weihnachtskind. Nikolaus-Weihnachten.de.

Copyright (c) 2006, camo & pfeiffer.

– gelesen von Michael Schneider.

––– Die mitwirkenden Sprecher im Portrait –––