Tanz unter dem Galgen Sprech(er)stunde in der ehem. Synagoge Ichenhausen

Die Sprecherinnen und Sprecher des BR erinnern an politisch verfolgte Künstler. Nach drei erfolgreichen Lesungen zum Thema setzen wir die Reihe im November fort: Am Sonntag, den 8. November um 20 Uhr in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen.