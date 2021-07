Tanz unter dem Galgen Nachlese Sprech(er)stunde Synagoge Augsburg

Doch ihr Wille, sich künstlerisch auszudrücken, konnte nicht gebrochen werden. Die einen arbeiteten im Exil weiter, andere in Konzentrationslagern oder auch im Ghetto Theresienstadt, wo sie buchstäblich den „Tanz unter dem Galgen“ wagten. Und mancher konnte so sein Leben retten.

Neben Ernstem auch Platz für Heiterkeit

Ein Abend mit Werken dieser Künstler kann aufgrund des geschichtlichen Hintergrunds zur schweren Kost werden – das muss aber nicht so sein. Die Sprecherinnen und Sprecher des BR bewiesen das – mit einer abwechslungsreichen Auswahl an Texten, souverän verbunden durch die Moderationen von Martin Fogt .

Der Beginn von Klaus Manns Roman „Der Vulkan“, gelesen von Sylvie-Lisa Sperlich offenbarte einen historischen Konflikt: In Zeiten der Verfolgung in der Heimat bleiben? Oder doch emigrieren und als „Vaterlandsverräter“ gescholten werden? Texte des österreichischen Komponisten Ernst Krenek haben Andreas Dirscherl und Frank Manhold präsentiert - und dabei eine wunderbar-freche Charakterisierung von Komponisten-Gattin Alma Mahler und eine nachdenkliche Liebeserklärung Kreneks an die Berge seiner Heimat zu Tage gebracht.

Gedanken über Tod und Leben prägen die metaphorischen Gedichte von Viktor Ullmann, die Peter Veit vorgetragen hat. Marlen Reichert erinnerte an den Jazz-Musiker Coco Schumann – den „Ghetto-Swinger“ – in Theresienstadt.

Michael Schneider las die witzig-pointenreichen Chansons von Fritz Löhner-Beda. Launig auch der Text von Kurt Tucholsky „Lehár am Klavier“ , in dem er über den berühmten Operetten-Komponisten vom Leder zieht – gelesen von Petra Mörk .

Brettl-Lieder und Zigeunergeigen

Als ein absoluter Glücksfall hat sich die musikalische Umrahmung dieser Sprech(er)stunde erwiesen: die Sopranistin Sybille Fischer, der Cellist Hans-Peter Besig und Eva Pons am Klavier haben mit ihrem vielfältigen Repertoire die Texte gefühlvoll und farbenreich ergänzt – unter anderem mit frechen „Brettl-Liedern“ von Arnold Schönberg und einer Hommage „An den kleinen Radioapparat“ von Hanns Eisler. Auch hier war deutlich zu spüren, was es mit dem Motto „Tanz unter dem Galgen“, der nachdenklich stimmt aber auch mal fröhlich sein kann, auf sich hat …

Spenden für Kinder in Not

Ein herzliches Dankeschön geht an alle Besucherinnen und Besucher. Für die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt, kam in Augsburg eine Spendensumme von 679,- Euro zustande.

Ein herzliches Dankeschön allen Spendern!