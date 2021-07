Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum! Sprech(er)stunden in München und Finningen

25.10. – Studio 1, Funkhaus München

Sprech(er)stunde München:

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum!"

Den musikalischen Kontrapunkt setzte das orange string quartet:

Marije Grevink und Stefan Kalmer (Violine), Christiane Hörr (Bratsche) und Alex Haas (Kontrabass)

Die gespielten Stücke

Solomon Linda/Alex Haas (Arr.): The Lion sleeps tonight

Alex Haas: Dear Mr. Graves

Alex Haas: The greatest Loffsong ever wrotten

Alex Haas: Der Zauberer von Toporu

Wolfgang Lackerschmid: One more Life

Motörhead/Alex Haas (Arr.): Overkill

Die mitwirkenden Sprecher und ihre Texte in München

Moderation

Nicola Lecca:

Hotel Borg (Ausschnitt).

C. Bertelsmann Verlag. München 2007

Alfred Polgar:

Gesang mit Komödie.

In: Alfred Polgar: Das große Lesebuch (Hrsg. Harry Rowohlt). Kein & Aber Verlag. Zürich 2003

Andrea Böhm: Gott und die Krokodile. Eine Reise durch den Kongo.

(Ausschnitt)

Pantheon Verlag. Münnchen 2011

Mark Twain:

Wagnermusik.

In: Mark Twain, Meistererzählungen. Diogenes Verlag. Zürich 1990

Jerzy May:

Bla-Bla-Musica.





Unveröffentlichtes Manuskript

Veranstaltungsort war das Studio 1 des Bayerischen Rundfunks.

Rundfunkplatz 1, 80335 München



Beginn war um 19 Uhr.



Der Eintritt war frei. Die Mitwirkenden traten ohne Gage auf und sammelten Spenden zugunsten des o.g. Musikprojekts in Kinshasa.