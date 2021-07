"Im wunderschönen Monat Mai" Eine frühlingshafte Sprech(er)stunde

Mit Schmetterlingen im Bauch und Blütenduft in der Nase lesen die Sprecherinnen und Sprecher des BR am Samstag, den 16. Mai 2015, nachmittags um 14:30 Uhr Texte über den blühenden Frühling. Die passende Kulisse dazu liefert die bunte Blütenpracht des Botanischen Gartens in München.