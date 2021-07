Solang der Alte Peter Sprech(er)stunde über die Stadt München

Allgemeine Informationen:

Der Eintritt ist frei, die Mitwirkenden treten ohne Gage auf und die Spenden gehen an die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt.



Bitte reservieren Sie sich Ihren Platz!



Aufgrund des begrenzten Sitzplatzangebots im Studio 1 des Funkhauses bitten wir Sie um vorherige Platzreservierungen.

Nur mit gültiger und bestätigter Platzreservierung können wir Ihnen in München Einlass garantieren.



Bitte wenden Sie sich an die BR-Programmauskunft , um sich Ihren Platz zu sichern.

So erreichen Sie die Programmauskunft Hörfunk:

Telefon: 089 / 5900 - 42374 (täglich von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr)

Telefax: 089 / 5900 - 23787

E-Mail: radio@br.de



Einlass beim Eingang Hopfenstraße ist ca. eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn, also gegen 17.30 Uhr.