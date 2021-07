„Gutes Sprechen“... was heißt das eigentlich? Mini-Hörspiel „Wie die im Radio...“

Sprech-Lehrer Lallinger (Jerzy May) trifft sich mit seiner potenziellen Schülerin Sabine (Katja Schild) in der Piano-Bar eines Cafés:: Hören Sie unser Mini-Hörspiel „Wie die im Radio...“ (Autor: Jerzy May, Producer: Carsten Fabian, Piano: Bernhard Kohlhauf)