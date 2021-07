Gleichstellungsbeauftragte Sandra David

Sie liebt neue Herausforderungen: Sandra David, Gleichstellungsbeauftragte, hat ihre Karriere beim Bayerischen Rundfunk vor mehr als 20 Jahren begonnen. Damals arbeitete die gebürtige Augsburgerin beim Fernsehen im Sekretariat – doch das wurde ihr schnell zu langweilig. "Irgendwann habe ich mir gedacht: Da geht noch was." Und wie da was ging. David absolvierte eine Hospitanz beim SWR, arbeitete danach für ein Jahr als Kinderanimateurin in einem Hotel auf Mallorca, studierte schließlich Marketing und kehrte zum BR zurück – in die Abteilung Medienforschung. "Meine Chefin dort hat mich sehr unterstützt und mich mit den richtigen Leuten zusammengebracht", erzählt sie. Das will David auch anderen Frauen ermöglichen. Deshalb macht sie sich unter anderem für ein In-House-Mentoring stark, das es Frauen erleichtern soll, innerhalb des BR berufliche Kontakte zu knüpfen. Denn gerade in Führungspositionen sind Frauen im Bayerischen Rundfunk immer noch unterrepräsentiert. David will deshalb auch dafür sorgen, dass mehr Mitarbeitende Führungspositionen in Teilzeit übernehmen oder sich eine Stelle teilen.