Ab sofort jede Woche Bergfreundinnen - der Podcast für bergbegeisterte Frauen

Der BR und die Berge - das ist eine Verbindung, die schon seit Beginn des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Bayern besteht. Bereits 1948 gab es beim BR-Vorläufer Radio München eine Sendung über alpine Themen, gestaltet vom späteren Rucksackradio-Gründer Bruno Erath. Heute starten viele Bayern 2-Hörerinnen und -Hörer mit dem "Bayern 2 - Rucksackradio " bzw. "B5 für Bergsteiger " ins Wochenende, und im BR-Fernsehen nimmt " Bergauf-Bergab " die Zuschauer seit 1975 mit ins Gebirge. Die Kompetenz des Hauses in Sachen Berge ist ein Alleinstellungsmerkmal des BR innerhalb der gesamten ARD.

Berge werden jünger und digitaler

Heute wird Bergsport nicht nur immer populärer, sondern auch jünger und weiblicher - das zeigt etwa die Mitgliederentwicklung innerhalb des Deutschen Alpenvereins. Bergsport wandert aber auch zunehmend ins Digitale: Verlage heben ihr Tourenangebot ins Netz, Outdoor-Hersteller setzen auf Influencer-Marketing, Austausch und Inspiration findet in den sozialen Medien statt. Diese Realität will der BR als öffentlich-rechtliche Anstalt begleiten, indem er verstärkt jüngeren Menschen ein Angebot im Digitalen macht.

In der zweiten Entwicklungsphase gab es einen Casting-Aufruf, um Hosts für den neuen Podcast zu finden. Mehr als zwei Dutzend Frauen bewarben sich, am Ende wurden es Anna Hadzelek, Antonia Schlosser und Katharina Kestler. Gerade, als es im März erstmals ins Studio gehen sollte, kam der Lockdown. Das Team musste komplett remote produzieren - beim Entwickeln komplett neuer redaktioneller Abläufe eine durchaus große Herausforderung.

Große Themen erfordern großen Tiefgang

So vielfältig wie die Berge, so unterschiedlich die Hörgewohnheiten unter den Bergsportlerinnen und Bergsportlern: Die einen tauchen gerne in lange Stücke ab, andere hören lieber kompakte Infoblöcke. Entsprechend unterschiedlich kommen auch die Einzelfolgen von "Bergfreundinnen" daher. Die Klammer jeder Staffel setzt dabei ein übergeordnetes Thema, das über vier Folgen aus unterschiedlichen Blickwinkeln präsentiert wird. In der ersten Episode jeder Staffel, der Story, macht eine hochwertig produzierte Geschichte das Thema auf. Sie nimmt das Publikum direkt mit ins Gebirge. In der zweiten Episode, dem Talk, treffen sich die drei Bergfreundinnen im Studio, tauschen sich zum Thema aus und binden die Hörerinnen und Hörer mit ein. Die dritte Folge bietet Service und lässt Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Episode 4 jeder Staffel präsentiert Interviews mit bekannten Berg-Persönlichkeiten.