Nachruf Bayerischer Rundfunk trauert um Gerhard Friedl

Nach seiner Tätigkeit als Korrespondent in Bonn für verschiedene Tageszeitungen wechselte Gerhard Friedl 1963 zum BR und arbeitete zunächst in der Nachrichtenredaktion und im Wirtschaftsfunk. 1975 wurde er Leiter der Abteilung Politik in der damaligen Hauptabteilung Politik und Wirtschaft. Von 1986 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 war Gerhard Friedl Hauptabteilungsleiter Politik und Aktuelles sowie Chefredakteur Hörfunk des Bayerischen Rundfunks. In diese Zeit fällt 1991 auch die Gründung von B5 aktuell.