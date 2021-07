Solang der Alte Peter... Nachlese zur Sprech(er)stunde über München

"Solang der Alte Peter...", dieses Lied, gesungen vom Publikum der BR-Sprech(er)stunde, höchstkarätig angeleitet von Erich Hofgärtner und begleitet von der Hofmarkmusik aus Nordschwaben, bildete den Höhepunkt der literarischen Hommage an München, am 17.6.2014 im Studio 1 des BR-Funkhauses.

Martin Fogt erinnerte zu Beginn des Abends an die Bedeutung dieses Liedes, das nicht nur durch das Glockenspiel am Marienplatz, sondern auch für den BR durch die langjährige Stationskennung oder das Pausenzeichen klingende Geschichte schrieb. Mit ernsten und heiteren Moderationen machte der

Sprech(er)stunden-Initiator immer wieder neugierig auf nachfolgende Texte der Kollegen und Kolleginnen.

München in vielen Facetten

Zu Beginn geleitete Yvonne Freifrau von Bibra charmant durch die Münchner Stadtviertel in der Biedermeierzeit, keineswegs nur bieder beschrieben von Carry Brachvogel, eine für viele noch zu entdeckende Münchner Schriftstellerin und Frauenrechtlerin aus dem 19. Jahrhundert.

Um Recht oder Unrecht, also die vertragswidrige Besetzung Münchens, Geldunterschlagungen und Bürgerverschwörungen Anfang des 18.Jahrhunderts, kümmerte sich in professionell-rebellischem Tonfall Friedrich Schloffer in Hans Neumayrs Text "Die Münchener".

Bekanntes Literaturgut hingegen, Thomas Manns "Buddenbrooks", brachte Marlen Reichert durch brillantes Changieren zwischen Hochdeutsch und plärrendem Bairisch zum Ausdruck, während Benedikt Schregle, der auf BR-Klassik mit der Aussprache "Beethoven" noch nie ein Problem hatte, als Mandarin in den "Briefen in die chinesische Vergangenheit" von Herbert Rosendorfer das "We-to-feng" schwer und dennoch lustvoll über die Lippen brachte.

Auch bei Michael Hafners skurrilem Einzug des Eselgespanns von Richard Süßmeier auf die Wiesn amüsierte sich das Publikum lautstark.

Den Schlusspunkt des Abends setzte mit einem weiteren Ausschnitt der weiß-blauen Geschichten die jüdische Schriftstellerin Carry Brachvogel. Wie modern die Aussagen dieser genauen Beobachterin noch heute sind, ließ Katja Schild aufleuchten.

Ein multimedialer Abend

Die Musikstücke: Teile aus dem Münchner Schäfflertanz (Trad. Bayerisch; Bearb. Hofmarkmusik)

Freylach und Fiselek (Trad. Klezmer; Bearb. Hartmut Betz)

Maxglaner (Tobi Reiser; Bearb. Hartmut Betz)

Ultentaler Walzer (Komposition und Arr. Hartmut Betz)

Weiß-Blau (Kiem Pauli; Bearb. Hofmarkmusik)

Solang der Alte Peter (Carl Lorens; Bearb. Hofmarkmusik)

"Aufg'spielt" hat die Hofmarkmusik aus Nordschwaben nicht nur tradionelle bayerische Stücke, sondern auch eine Klezmer-Nummer, bei der neben Harfe, Akkordeon, Hackbrett und Kontrabass vor allem die Klarinette gefragt war.

Visuelle Abwechslung zu Texten und Musik bot Ludger Seebach, der passend gewählte Karikaturen und historische sowie moderne Bilder von bekannten Münchner Orten auf eine Leinwand im Bühnenhintergrund projizierte.

Unterstützt vom Allitera und Merian-Verlag konnten auch Bücher an die begeisterten Besucher verlost werden, die sich ihrerseits für den abwechslungsreichen Abend mit großzügigen Spenden bedankten.

Spenden für Kinder in Not

Für die Benefizaktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks, die Kinder in Not unterstützt, wurde diesmal eine Summe von 1.417,70 Euro gespendet.

Dazu kam ein 1.000-Euro-Scheck des Weißen Bräuhauses.

Insgesamt ergab das also eine Summe von 2.417,70 Euro.