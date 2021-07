Moderatorin Isabella Kroth Das neue Gesicht von mehr/wert

"Ich habe alles ausprobiert, und Fernsehen war schnell mein Favorit."

Die neue Moderatorin wurde in Starnberg geboren und ist in Breitbrunn am Ammersee aufgewachsen. Entsprechend viel empfindet sie für Wasser und Berge, liebt Schwimmen und Tauchen, aber auch Wandern und Klettern. Ein Jahr verbrachte sie als Schülerin in den USA in Iowa. Und sie wusste früh, dass sie Journalistin werden wollte. Als Absolventin der Deutschen Journalistenschule lernte sie in München alle Medien kennen. Auch das Institut Francais de presse in Paris schloss sie mit Diplom ab. "Ich habe alles ausprobiert, und Fernsehen war schnell mein Favorit," so Isabella Kroth.