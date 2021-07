Oberfranken BR-Studio Fichtelgebirge

"Ich bin in Selb geboren und als ‚Bauernbu‘ am nördlichen Rand des Fichtelgebirges aufgewachsen. Mein Abitur habe ich ebenfalls in Selb gemacht und dort auch erlebt, wie eine gesamte Region vom Strukturwandel einer sterbenden Porzellanindustrie gebeutelt worden ist. Umso erfreulicher war es, über die letzten Jahre zu erleben, wie es stattdessen mit großen Schritten in die Richtung ging, in die es geografisch im Fichtelgebirge eh immer geht: Bergauf.



Für mich war es schon immer der schönste Ort, an dem man in Bayern leben kann – und das hat inzwischen spürbar angefangen, sich herumzusprechen. Das ist für die Menschen daheim genauso spürbar, wie es das auch für mich als Videojournalist beim Lokalfernsehen war, wo ich ab 2013 aus dem gesamten Regierungsbezirk Oberfranken berichtet habe. Umso mehr freut es mich, seit Anfang 2021 von Marktredwitz aus in Radio, Fernsehen und BR24 aus dem Fichtelgebirge berichten zu dürfen.



Denn das komplette Fehlen von Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern "hier oben" macht alles im positiven Sinne ein bisschen besonders: die wunderbare Natur, die vielen kleinen Gemeinden mit unglaublich individuellem Charakter und vor allem natürlich die Menschen."