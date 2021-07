Neues Korrespondentenbüro geplant BR weitet Berichterstattung aus Niederbayern aus

"Die vertiefte und hintergründige Berichterstattung aus allen Landesteilen Bayerns gehört zu den wesentlichen Aufgaben des Bayerischen Rundfunks. Mit dem geplanten BR-Studio Deggendorf sind wir künftig noch näher an den Themen und Debatten, die die Menschen in Niederbayern bewegen."

Der neue Standort Deggendorf, oft auch als "Tor zum Bayerischen Wald" bezeichnet, wurde vom BR auch aus geographischen Gründen ausgewählt. Von hier aus können der Bayerische Wald sowie die wirtschaftlich starken Gebiete an der Donau und im westlichen Niederbayern optimal erreicht werden. In Deggendorf soll in den kommenden Monaten ein News-Desk für Niederbayern entstehen, an dem Informationen für das Online-Nachrichtenangebot BR24 sowie für die Hörfunk- und Fernsehprogramme des BR zusammengestellt werden. Außerdem werden die BR-Korrespondenten Harald Mitterer und Christian Riedl künftig vom Standort Deggendorf aus über die Region berichten. Geeignete Räumlichkeiten für das Studio werden derzeit noch gesucht, die Eröffnung soll im Sommer stattfinden.

"Mit einer neuen Aufstellung des Bayerischen Rundfunks in Niederbayern können wir mehr und aktuellere Themen aus der Region in allen Sendungen und Angeboten des BR veröffentlichen. Ich freue mich, dass ein lange gehegter Wunsch Wirklichkeit wird."

Schon seit vielen Jahren ist der Bayerische Rundfunk in Niederbayern mit je einem Korrespondenten in Landshut, Passau und Bodenmais vertreten. Die Standorte Landshut und Passau sollen um jeweils einen weiteren trimedial arbeitenden BR-Korrespondenten verstärkt werden. Damit kann künftig sowohl auf allen Hörfunkwellen als auch in den Sendungen von BR Fernsehen – vor allem in der Rundschau und der Abendschau – die lebensnahe Berichterstattung aus allen Landesteilen, nach dem Motto "aus Bayern für Bayern", weiter ausgebaut werden. Auch in seinen Online-Angeboten plant der BR, die Bayernberichterstattung zu stärken.