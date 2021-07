Aus Bayern für Bayern Bayerischer Rundfunk plant neues BR-Studio für die Regionen Unterallgäu und Landsberg am Lech

Die beiden Korrespondenten Doris Bimmer und Peter Allgaier werden Beiträge und Informationen aus der Region für die Hörfunk- und Fernsehprogramme des BR sowie für das Online-Angebot BR24 zusammenstellen. Der BR hat seine beiden Korrespondenten beim Mindelheimer Stadtfest am Samstag, 12. Mai 2018 vorgestellt: Bei der Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister Dr. Stephan Winter waren Doris Bimmer und Peter Allgaier mit auf der Bühne am Unteren Tor. Der BR präsentierte sich an diesem Tag außerdem mit einem Informationsstand in Mindelheim.