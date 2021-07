Oberbayern BR-Studio Oberland

"Arbeiten wo andere Urlaub machen" – das ist mein Alltag als BR Korrespondent im Oberland. Nach meinem abgeschlossenen Journalismus-Studium und über 20 Jahren beim BR in Hörfunk und Fernsehen, bin ich jetzt endlich "dahoam" angekommen. Klar, als Reporter in den Bergen – ziehen die mich natürlich schon immer magnetisch an. Und Berge gibt es jede Menge in meinem Berichtsgebiet: Von der Benediktenwand bis zur Zugspitze – Karwendel-, Wetterstein-, Estergebirge oder die Ammergauer dazu von der Walchenseeregion bis zum Achensee. Ob zu Fuß, mit dem Radl oder auf Ski erklimme ich sie.

Energie tanke ich auch in unseren Tallandschaften ob beim Joggen im Murnauer Moos oder beim Langlaufen im Graswangtal bei Schloss Linderhof. Ein weiteres Highlight sind unsere Seen im Oberland – ob vom Starnbergersee zum Riegsee oder den Osterseen bis zu meinem Lieblingssee dem Walchensee. Das Oberland ist eine einzige Seenlandschaft und da schlägt mein Herz als Windsurfer höher, aber auch zum Schwimmen oder einfach nur mal zum Seele baumeln lassen.

Mich fasziniert die traumhafte Kulisse, die einzigartige Natur aber auch die kernigen Menschen und spannenden Geschichten, denen man im Oberland zwangsläufig über den Weg läuft. Das Themenspektrum ist groß: Vom Tourismus über Kultur bis sportliche Highlights, dazu noch Wetterkapriolen wie Schneechaos, Unwetter und Sturmschäden.

Leider ist unsere Landschaft nicht nur schön sondern auch gefährlich – immer wieder berichte ich deswegen auch über unschöne Sachen ob Berg- oder Badeunfälle und Lawinenabgänge – langweilig wird es mir hier vermutlich nie. Und falls wirklich mal Zeit bleibt, habe ich noch einiges vor. Mein Ziel ist es, jeden Berg in meinem Berichtsgebiet zu besteigen, jeden See zu genießen und jede Loipe mindestens einmal gefahren zu sein – da hab ich noch viel vor!