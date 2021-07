Niederbayern BR-Studio Landshut

Ich bin trimedialer BR-Korrespondent für Stadt und Landkreis Landshut sowie den Landkreis Dingolfing-Landau. Vom neuen BR Studio mitten in der Landshuter Altstadt aus bin ich unterwegs, um Themen aufzuspüren und den Dingen nachzugehen, die die Menschen hier bewegen. Und davon gibt es im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne genügend. So ist Landshut aktuell eine der am schnellsten wachsenden Städte Deutschlands mit den daraus folgenden Herausforderungen für die Infrastruktur. Gleichzeitig gilt es, eine der schönsten Altstädte Deutschlands zu bewahren. Im Landkreis Dingolfing-Landau versorgt eines der größten und modernsten Autowerke Europas weite Teile der Region mit modernen Arbeitsplätzen, gleichzeitig gilt es, Natur und Landschaft vor weiterem "Flächenfraß" zu schützen.



Angefangen hat bei mir alles mit der Schülerzeitung "Lichthupe" am Gymnasium in Dingolfing. Seitdem bin ich von dem "Reporterdasein" fasziniert. Seit dem abgeschlossenen Politikwissenschaft- und Germanistikstudium an der Uni Regensburg arbeite ich als einer der allerersten trimedialen Korrespondenten des Bayerischen Rundfunks in Niederbayern und beliefere BR24, Radio und Fernsehen mit aktuellen Beiträgen und Hintergrundberichten. Für die langjährige Berichterstattung über den Streit um den Ausbau der niederbayerischen Donau wurde ich 2013 mit dem Medienpreis des Landesbundes für Vogelschutz ausgezeichnet.



Privat versuche ich gerade, mein Selbstversorgerdasein mit meiner Familie weiter auszubauen - mit selbst angebautem Gemüse und allem, was dazugehört. Daneben bin ich ganz gern mit dem Rennrad unterwegs oder feuere als Ex-Fußballer gerne auf den Fußballplätzen in der Region unter anderem das Team einer meiner Töchter an.