Oberfranken BR-Studio Coburg

Richard Padberg ist in Aschaffenburg geboren und aufgewachsen. Nach dem Politik- und Geschichtsstudium in Bamberg begann er 2014 seine journalistische Laufbahn bei Radio Bamberg in der Nachrichtenredaktion. Seit Juni 2019 berichtet er als multimedialer BR-Korrespondent aus den Landkreisen Coburg, Kronach und Lichtenfels.