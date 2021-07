Oberbayern BR-Studio Chiemgau

"Wo andere Urlaub machen, darfst du arbeiten.' An diesen Satz muss ich jedes Mal denken, wenn ich zu einem 'Einsatz' oder zu einem Interviewpartner unterwegs bin, egal ob in Altötting, im Berchtesgadener Land, in Mühldorf oder in Traunstein. Seit 1995 arbeite ich im BR-Korrespondentenbüro Chiemgau, das seinen Sitz mitten in der Großen Kreisstadt Traunstein hat. Von hier aus starte ich in die vier Landkreise, die zu meinem Berichtsgebiet gehören.



Die Themen der Beiträge sind ganz unterschiedlich: Von der unternehmungslustigen Katze, die ihren Besitzern hinterherfährt, die zu einem Skiausflug nach Österreich unterwegs sind, über das Hochwasser in Bayern - das mich ab drei Uhr morgens bis spät in die Nacht mit Gummistiefeln ausgerüstet auf Trab hält - bis zum traurigen Kaprununglück, bei dem auch Chiemgauer Wintersportler so tragisch ums Leben kamen.



Manches Mal fahre ich auch über die Grenze: etwa zum Kaprunprozess nach Salzburg oder wenn zurückkehrende Urlauber am Grenzübergang Walserberg über ihre Ferienerlebnisse berichten sollen.



Langweilig wird meine Arbeit nie - das ist auch gut so. Denn genau so bunt und vielfältig habe ich mir meinen Beruf schon als 14-Jährige vorgestellt. Wenn ich ein paar freie Stunden oder ein freies Wochenende habe, dann gehe ich gerne spazieren, Bergwandern oder schwimmen (natürlich nur mit Hund), bekoche Freunde (von Wiener Schnitzel bis Pasta) oder lese bevorzugt Krimis und Lebensgeschichten (mit Ausnahme der von Dieter Bohlen). Und ich träume davon, Klavier spielen zu können, oder 'Didgeridoo', das traditionelle Blasinstrument der australischen Ureinwohner. Wer weiß, vielleicht klappt's damit ja auch noch."