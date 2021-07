Unterfranken BR-Studio Würzburg

Carolin Hasenauer arbeitet seit Herbst 2019 beim Bayerischen Rundfunk. In und um Würzburg ist sie als Fernseh-, Radio- und Online-Reporterin unterwegs. In die Stadt am Main hat sie ihr Volontariat beim ifp geführt, für das sie 2017 von Münster nach Würzburg gezogen ist.

In Münster hat die gebürtige Fuldaerin Musikwissenschaft, Geschichte und Sprecherziehung studiert. Über das dortige Uni-Radio ist sie zum Journalismus gekommen. Über viele verschiedene Praktika – in der Regieassistenz, im Kulturmanagement, bei einer Tageszeitung – ergab sich eine freie Mitarbeit beim Kultursender des Hessischen Rundfunks. Doch nach dem zweijährigen Volontariat in Würzburg war für sie klar: Hier bleib‘ ich.