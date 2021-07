Unterfranken BR-Studio Main-Rhön

In Miltenberg geboren, bin ich in Unterfranken aufgewachsen. Später studierte ich in Kassel an der Kunsthochschule visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Film und Fernsehen. Anschließend arbeitete ich als Redakteur und Regisseur in München. An der Filmhochschule Berlin absolvierte ich eine Weiterbildung zum Fernseh-Producer. Daraufhin ging ich für ein Jahr nach Hamburg. Nach jahrelanger Fernbeziehung zog ich mit meiner Frau wieder nach Unterfranken zurück.



Seit 2007 arbeite ich beim Bayerischen Rundfunk, inzwischen als Korrespondent für die Region Main-Rhön. Ich liebe unter anderem die Rhön, weil ich dort beispielsweise im Winter mit meiner Familie Skifahren kann. Darüber hinaus finde ich es immer wieder erholsam im Steigerwald zu sein. Er lädt zum Wandern und Zelten ein. Überdies gehe ich mit meiner Familie regelmäßig in den Schweinfurter Wildpark. Außerdem ist der Ellertshäuser See einfach wunderbar für den "Urlaub vor der Haustüre". Dort kann man unterschiedlichen Wassersportarten nachgehen. Und ganz egal, was in der Region Main-Rhön passiert – Sie erfahren es von mir im Radio, online und auch im Fernsehen.