BR-Projektkoordinatorin für den Prix Jeunesse Kirsten Schneid

Neugier auf die Welt wecken, Fragen beantworten und Kinder in ihrer Entwicklung voranbringen – Kirsten Schneid weiß, was gutes Kinderfernsehen ausmacht. Sie ist Projektkoordinatorin für den Prix Jeunesse International, einer Stiftung für qualitativ gutes Kinder- und Jugendfernsehen weltweit. "Dies erarbeiten wir mit Fachkollegen auf der ganzen Welt. Alle zwei Jahre findet hier im BR der Prix Jeunesse statt. Das Festival ist eine einzigartige Mischung aus harter Arbeit, Entertainment und Fernsehwettbewerb. In der Zeit zwischen den Festivals veranstalten wir Workshops mit Fernsehschaffenden aller Länder." Für Kirsten Schneid ist es Leidenschaft: "Ich liebe es, für Kinder zu arbeiten und journalistisch in einem internationalen Umfeld tätig zu sein." Bereits während ihres Studiums der Politikwissenschaften zog es Kirsten Schneid von München nach Jerusalem. Sie arbeitete in Hörfunk und Fernsehen, später bei einer Kinderfilm-Produktionsfirma in New York. 1994 begann die Journalistin als freie Mitarbeiterin beim Prix Jeunesse.