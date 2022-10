Interview zur Jazz-Sendung "Hören wir Gutes und reden darüber" "Der Spaß am Unberechenbaren"

Vor einem Monat wurde das Jazz-Sendeformat "Hören wir Gutes und reden darüber" von BR-KLASSIK in der Kategorie "Beste Sendung" mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet – für "brillanten Musikjournalismus". Ein Gespräch mit Roland Spiegel, der das Sendeformat zusammen mit Beate Sampson und Ulrich Habersetzer entwickelt hat und in diesem festen Dreier-Team auch moderiert.

Eine Jazz-Sendung gewinnt den Radiopreis, das gab es bisher noch nicht. Was bedeutet diese Auszeichnung für die Jazzredaktion von BR-KLASSIK und für die Jazzszene?

Roland Spiegel: Für uns war es zunächst mal eine Riesen-Freude, als Vertreter von BR-KLASSIK überhaupt für den Preis nominiert worden zu sein. Und dass wir ihn dann auch noch bekommen haben: ein unbeschreibliches Gefühl! Der Preis gibt uns Schwung in einer Zeit, in der durch ständige Etat-Einsparungen die redaktionelle Arbeit jedes Jahr ein bisschen schwieriger geworden ist.

Roland Spiegel Wir fühlen uns bestätigt in unserer Einschätzung der von uns im Programm präsentierten Musik. Jazz ist gerade in jüngerer Zeit so lebendig und vielfältig wie kaum eine andere Musik. Es ist eine Musik, die mit ihrer Wärme und Reaktionsfreudigkeit zurzeit besonders den Nerv trifft, weil sie jeden Abend aufs Neue auf Aktuelles reagieren kann und menschliche Gefühle so unmittelbar ausdrücken kann wie nur wenig andere Musik. Immerhin war es 2022 ein Jazzmusiker, der die meisten Grammys gewann: der Pianist, Sänger und Komponist Jon Batiste. Das kommt nicht von ungefähr.

Wie funktioniert das Konzept von "Hören wir Gutes und reden darüber"?

Es ist ein sehr einfaches und vielleicht gerade deshalb ansprechendes Konzept. Wir sind ein festes Team: Beate Sampson, Ulrich Habersetzer und ich. Wir bringen jeweils eines oder mehrere aktuelle Alben in die Sendung mit – und niemand von uns weiß, was die jeweils anderen beiden mitbringen. Wir spielen dann von jedem Album ein Stück an, ohne dass wir den Kolleg:innen und Hörer:innen sagen, wer da spielt und wie das Stück oder das Album heißt.

Die anderen – und die Hörerinnen und Hörer– können raten, und die beiden Kollegen sind aufgefordert, Eindrücke über die sozusagen "blind" gehörte Musik zu äußern. Diese Eindrücke werden dann mit einem zweiten Stück des jeweiligen Albums noch vertieft. Das Rätsel, wer spielt, lösen wir natürlich im Laufe des Gesprächs auf. Alles, was wir in der Sendung äußern, ist spontan formuliert – nur für die Begrüßung gibt es ein kurzes Skript, das aber frei interpretiert werden kann.

Was ist bei der Produktion so einer doch sehr improvisierten Sendung besonders wichtig?

Das Team mit Prof. Dr. Dr. Godehard Ruppert, dem Vorsitzenden des Rundfunkrates Zuallererst der Spaß an der Sache. Wir sind ja alle drei totale Überzeugungstäter. Oder sogar: Wir sind süchtig nach Musik und nach Gedankenaustausch über sie. Wir führen im Studio im Grunde nur fort, was uns bei Begegnungen auf dem Flur oder am Essenstisch in der Kantine sowieso ständig passiert - dass wir ganz schnell im lebhaften Gespräch über Musik landen: Hast Du dies schon angehört? Wie findest Du jenes? Was hältst Du vom neuen Album von X oder Y?



Schon bei der ersten Sendung haben wir gemerkt, dass der Spaß am Hören und Austauschen sich im Studio schnell einstellt. Wenn wir für die Aufnahme dieser Sendung im Studio sitzen, finden wir meist nach ganz kurzer Zeit einen gemeinsamen Groove. Und den kosten wir dann gemeinsam aus. Eigentlich wie eine Band, die mit großer Lust zusammen Musik macht. Also: In der Produktion muss der Spaß an der Musik seinen Raum finden. Gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass wir dabei stets unser journalistisches Handwerkszeug parat haben.

Der freudige Austausch über Musik darf sich nicht im Spezialisten-Groove verlieren, sondern muss allgemeinverständlich sein. Wir wollen schließlich nicht nur die erreichen, die Jazz bereits so toll finden wie wir, sondern wir wollen möglichst viele andere Zuhörerinnen und Zuhörer anfixen mit der besonderen Schönheit dieser Musik. Bei der Jury des Deutschen Radiopreises haben wir das vermutlich geschafft: Das ist eine schöne Erkenntnis.

Sie sprachen vom gemeinsamen Groove. Ist der im Studio wirklich so leicht und selbstverständlich zu finden?

Sehr wichtiger Punkt: Dieser Groove findet sich am besten, wenn sich ein gutes Miteinander mit den allerersten Hörerinnen und Hörer unserer Sendung einstellt. Diese ersten Hörer sind die Technikerinnen und Techniker im Studio. Zum einen spielt da die Aufmerksamkeit der Kollegen eine wichtige Rolle. Sie überträgt sich auf uns und hilft uns, unsere Gedanken besser zu projizieren.

Zum anderen ist es auch sehr wichtig, was passiert, wenn die Roh-Aufnahme im Kasten ist und die Sendung geschnitten wird. Da sind ein Händchen und ein Ohr für Pausen, für Dramaturgie und auch für das passende – oder, sagen wir ruhig, swingende – Ein- und Ausblenden der Musik gefragt.

Insofern an dieser Stelle ein herzlicher Dank an die Kolleginnen und Kollegen in der Vorproduktion, die sich jedes Mal neu auf unsere "Improvisationen" einlassen und danach im Schnitt wirklich die spezielle Stimmung der Sendung noch verfeinernd unterstützen. Ihr Anteil am Gelingen der Sendung ist unserer Meinung nach sehr bedeutend.

Hat sich die Sendung durch den Preis verändert?

Bei der Preisverleihung Das frage ich mich selbst – und kann es im Moment nur schwer abschätzen Denn ein Format, das solch einen Erfolg eingefahren hat, sollte man ja eigentlich gerade nicht ändern. Andererseits macht solch ein Preis etwas mit einem. Im ungünstigsten Fall wird man überheblich. Im günstigsten Fall bekommt man einen besonderen neuen Drive.

Wenn sich bereits jetzt etwas durch den Preis an der Sendung geändert hat, dann vielleicht, dass Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr spüren, welche Freude es uns macht, uns an den Mikrophonen über gute Musik auszutauschen und andere möglichst mitzunehmen.

Warum ist es so interessant, über Jazz zu sprechen, und warum ist dieses Sendeformat auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend?

Jazz ist meistens so, wie man ihn nicht erwartet. In dieser Musik liegt ein ganz hohes Maß an Unberechenbarkeit. Auch: Unvertrautheit. Jazz – wenn er gut ist – reproduziert möglichst wenige Erfolgsrezepte, stattdessen erfindet er sich und seine Töne möglichst in jedem Stück neu. Jazz kann wie etwas andere zeitgenössische Kammermusik, wie lateinamerikanische Tanzmusik mit neuen Zutaten, wie Folkmusik aus unterschiedlichen Teilen der Welt klingen. Er kann daherkommen wie der Sound von Singer-Songwritern. Und er kann einem mit geballter Wucht von Saxophonen und Trompeten das Gehör heftig durchpusten. Er ist die große Kunst der Überraschung – und er ist so unberechenbar und verblüffend wie die reale Welt, allerdings natürlich weniger gefährlich.

Über solch eine Musik zu sprechen, bedeutet, dass man immer wieder ganz neu über Musik nachdenken muss. Althergebrachte Klischees reichen nie aus, sie wirklich zu fassen zu bekommen. Das Thema Jazz ist also für uns unerschöpflich und immer aufregend anders.