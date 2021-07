Informationsdirektor Thomas Hinrichs Mit Leidenschaft Journalist

Mit der neuen Informationsdirektion bündelt der Bayerische Rundfunk erstmals Bereiche aus Hörfunk und Fernsehen unter einem Dach - ein wichtiger Schritt hin zum trimedialen BR. Was sehen Sie als Ihre wichtigste Aufgabe bei der Zusammenführung der verschiedenen Redaktionen?

Es muss uns gelingen, optimalen Nutzen für unser Publikum aus der vielfältigen, journalistischen Kompetenz zu ziehen, die wir als BR an vielen Stellen tagtäglich erarbeiten. Alle Menschen gleich welchen Alters so zu informieren, dass sie teilhaben können am gesellschaftlichen Diskurs muss das Ziel sein, dem sich alles unterzuordnen hat. Wir haben eine Dienstleistung zu erbringen. Im digitalen Zeitalter müssen wir dabei Grenzen überwinden: zwischen den Medien und in unseren Köpfen. Auch technisch müssen wir uns so aufstellen, dass wir noch mehr miteinander arbeiten und nicht nebeneinander.



Haben Sie ein bestimmtes Vorbild? Orientieren Sie sich an anderen Rundfunkanstalten?

Der Bayerische Rundfunk ist etwas ganz besonderes. Tradition und Moderne, Verwurzelung in der Bevölkerung, das ist einzigartig. Ich möchte, dass wir selbst zum Vorbild werden und an der Spitze der Entwicklung unterwegs sind. Aber wir müssen nicht alles neu erfinden, nicht jeden Fehler machen, den andere schon gemacht haben. Ich werde mit meinem Team weltweit schauen, wo es "best practises" gibt, die uns helfen. Man findet sie für die unterschiedlichen Bereiche bei der BBC, in Skandinavien, auch innerhalb der ARD. Aber eine Blaupause gibt es nicht. Wir müssen selber ran.



Sie ziehen nun mit der ganzen Familie von Hamburg nach München. Was werden Sie im hohen Norden vermissen und auf was freuen Sie sich ganz besonders hier im Süden?

Ich verlasse ein großartiges Team bei ARD aktuell. Wir sind einen langen Weg zusammen gegangen. Das war anstrengend, aber erfüllend und erfolgreich. In München freue ich mich auf alte Kolleginnen und Kollegen von früher, vor allem aber auf mein neues Team. Sehr gute Leute, alle aus dem BR, das wird klasse. Meine Familie hat sich in Hamburg sehr wohl gefühlt, jetzt freuen wir uns aber alle, meine Frau und die beiden Kinder, sehr auf München. Wir lieben die Berge, den Fußball und Weißwurst mit Brezn. Da gibt es kaum einen besseren Ort, oder? Es ist nur schade, dass das Meer so weit weg ist. Aber die Seenlandschaft hat ja auch was.